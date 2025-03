Iodonna.it - A mettersi in gioco, in prima serata su Canale 5, i campioni di "Ciao Darwin". Presenti nel salottino i personaggi più amati del game show

Doppia programmazione per Avanti un altro!. Ilshow, prodotto da RTI in collaborazione con Endemol Shine Italy, andrà in onda con la puntata consueta nel pomeriggio, alle 18.40 su5. E tornerà in onda stasera alle 21.35 circa, sempre su5, con lo spin-off serale Avanti un altro! By night. Alla conduzione ci sarà Paolo Bonolis, affiancato dal sodale Luca Laurenti. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, il video di smentita alla crisi X Leggi anche › Su5 riparte “Avanti un altro”: fra le novità, l’ingresso nel cast di Flavia Vento Avanti un altro! By night, ospiti della puntata speciale Maria De Filippi e PintusA sedere accanto a Bonolis ci sarà Maria De Filippi.