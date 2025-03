A me è successo con Fassino Prodi la Sardoni svela tutto

Leggi su Liberoquotidiano.it

La sinistra sembra avvezza a prendersela con i giornalisti. Dopo la tirata di capelli di Romanoai danni di Lavinia Orefici, ecco che un'altra giornalista denuncia. Questa volta nel mirino ci finisce Piero. A raccontare l'accaduto è stata Alessandradurante In Altre Parole. Qui il volto di La7 ha detto chiaro e tondo: "Anche a me èche il politicomi strappò il microfono tra le mani, sono cose che succedono anche se non dovrebbero". Intanto è arrivata una parziale scusa. L'ex premier ha parlato di un gesto, il suo, che "appartiene a una mia gestualità familiare. Mi sono reso conto, vedendo le riprese, di aver trasportato quasi meccanicamente quel gesto in un ambito diverso. Ho commesso un errore e di questo mi dispiaccio. Ma è evidente dalle immagini e dall'audio che non ho mai inteso aggredire, né tanto meno intimidire la giornalista".