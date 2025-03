Amica.it - A Hollywood l’anteprima mondiale di “The Studio” con Seth Rogen

(askanews) – Agrande anteprimadella nuova serie Apple TV The Studio. Sul red carpet hanno sfilato i protagonisti e i creatori, tra cui l’attrice Kathryn Hahn e lo showrunner Peter Huyck.The Studio è una serie comedy che segue i lavori quotidiani di una casa cinematografica immaginaria in crisi, i Continental Studios.interpreta il nuovo capo che con il suo team di executive lotta contro le sue insicurezze e i problemi, scontrandosi con artisti narcisisti e vili dirigenti nel tentativo sempre più arduo di produrre grandi film, tra feste, set, casting e crisi di nervi.«Questa è stata la sfida più divertente per noi», ha raccontato, creatore, produttore, scrittore e regista dello show, «perché possiamo prendere le nostre storie più personali e più intime e trasformarle in qualcosa che tutti trovino divertente».