A dimostrarlo gli ultimi look della modella bresciana Che non hanno nulla da invidiare a quelli di Bella Hadid e Kendall Jenner

Protagonista alle ultime sfilate Autunno-Inverno 2025/2026, sul catwalk, nei front row e nei dintorni, immortalata neistreet style dei fotografi. Sempre con parecchio stile da vendere. Vittoria Ceretti è la moitaliana del momento (anche regina del gossip per la sua relazione con Leonardo DiCaprio). Qui da noi è già arcinota, ma ci sono tutti gli indizi perché si trasformi presto in un’It Girl internazionale. Irina Shayk e Vittoria Ceretti interpretano l’eleganza geometrica di Max Mara per la PE 2025 X Leggi anche › Alla moda e cool come Vittoria Ceretti? 5 dettagli di stile da copiare alla moitaliana Quali sono? In primis, un modo di vestire notabile, ad alto tasso di glamour e personalità.