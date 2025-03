Sport.quotidiano.net - A che ora gioca Berrettini contro Fritz a Miami: dove vedere l'incontro

, 27 marzo 2025 - Dopo aver già raggiunto il suo miglior risultato al Masters 1000 di, Matteonon intende fermarsi. Il tennista romano è reduce dalle affermazioni ai danni del francese Hugo Gaston (4-6, 6-3, 6-3), del belga Zizou Bergs con un doppio 6-4 e dell'australiano Alex de Minaur, ko 6-3, 7-6. Dall'altra parte della rete il nostro portacolori si troverà di fronte nel match valido per i quarti di finale (il classe '96 non arriva dal 2021 a Madrid, a livello di Masters 1000) il numero 4 al mondo e terza testa di serie del seeding, Taylor Frtiz. Lo statunitense ha alle spalle i successi sul canadese Denis Shapovalov (7-5, 6-3), sull'altro azzurro Lorenzo Sonego (7-6, 6-3) e infine sull'australiano Adam Walton (6-3, 7-5). I precedenti fra i due Dando uno sguardo ai precedenti fra l'italiano, numero 30 nella classifica mondiale, e il californiano, fino a questo momento non c'è stata storia.