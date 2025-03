Bolognatoday.it - A Bologna tornano le domeniche ciclabili e i Bike Park

Torna il sole ele, l’iniziativa della Città metropolitana e dal dipartimento Territorio turistico-Modena per pedalare e scoprire il territorio in sicurezza. Quattro, da aprile a luglio, in cui poter attraversare percorsi ciclopedonali adatti a tutti.