Bergamonews.it - A Bergamo torna la Waterweek: la nuova edizione è dedicata all’ambiente

. Acqua e ambiente: il binomio in fragile equilibrio che serve al pianeta. E che ha bisogno di studio e soluzioni per convivere negli spazi urbani e in un mondo sempre più esposto ai rischi delle alterazioni climatiche. Ma anche di conoscenza, cultura e divulgazione tra chi i territori li vive: cittadini, nuove generazioni, famiglie.Un percorso di sensibilizzazione che prosegue con l’2025 di, organizzata e promossa come di consueto da Uniacque , gestore del servizio idrico integrato della Provincia di, con il patrocinio di APE Aqua Publica Europea, Comune di, Confservizi Cispel Lombardia, Provincia di, Regione Lombardia, Università degli Studi di, Utilitalia e WaterAlliance, con il supporto dei partner tecnici ATB e TEB e in media partnership con Economia Pubblica e Servizi & Società.