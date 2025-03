Ilgiorno.it - A Barzanò inizia un mese intero dedicato all’arte, tra mostre, incontri e attività per bambini

(Lecco), 27 marzo 2025 – Un, con, presentazioni di libri, laboratori e, organizzati adalla Commissione Cultura del Comune in collaborazione con i firmatari del Patto per la Lettura. Si parte sabato 29 marzo alle 17.30 con l’inaugurazione della prima delle treche saranno allestite all’interno della Canonica di San Salvatore, in via Castello: Paolo M Bombonato, con Storie brevi di pendolari fantastici. Da anni, ogni giorno ritrae i pendolari della linea Trenord Milano-Canzo Asso, con deliziosi tratti ingentiliti dal colore sfumato. Sarà aperta al pubblico fino a domenica 6 aprile, con i seguenti orari: domenica 30 marzo 10.30-19.00, martedì 2 aprile 20.30-22.30, giovedì 10.00-12.00, sabato 14.30-22.00 e domenica 10.30-19.00. Domenica 30 marzo in biblioteca, via Pirovano 5, debutta la suggestiva mostra fotografica Stanze, di Dario Acciaretti.