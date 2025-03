Ilfattoquotidiano.it - A 66 anni partorisce il decimo figlio: “Concepito naturalmente”. La storia di Alexandra, la mamma da record: la figlia maggiore ha 45 anni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Perché una 66? Perché no, se posso?”. Con questa risposta, semplice e disarmante,Hildebrandt, 66, attivista e direttrice del Museo del Muro di Berlino, commenta la nascita del suo, Phillip, venuto alla luce mercoledì scorso con un parto cesareo all’Ospedale universitario Charité di Berlino. Un evento eccezionale, non solo per l’età della madre, ma anche perché si tratta dell’ottavonato dopo i 53e dell’ottavo parto cesareo per la donna. Phillip pesa 3,550 kg ed è lungo 50 cm. “Sta molto bene, i suoi valori sono ottimali”, assicura la neoai giornalisti della Bild, che l’hanno incontrata nella clinica Virchow.La gravidanza e il parto sono stati seguiti dal professor Wolfgang Henrich, direttore del Dipartimento di Ostetricia della Charité, e dalla sua équipe.