Quicomo.it - A 144 km/h nel cantiere dell’autostrada: 31enne italiano non potrà più guidare in Svizzera

Sfrecciava a 144 km/h in un tratto di autostrada con limite a 80 km/h per la presenza di un. Un, residente in provincia di Roma, è stato fermato il giorno 26 marzo intornmo alle 12 dalla polizia cantonale a Cadempino sull’autostrada A2 mentre viaggiava in direzione sud.