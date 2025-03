Movieplayer.it - 50 anni di Fantozzi, dai Looney Tunes al mito: tutto quello che (forse) non sapete sull'epopea di Villaggio

La genesiana, nonostante l'importanza cardinale della sua, rimane in parte sconosciuta, sopratperché complessa. Conoscerne le pieghe nascoste è però fondamentale per capire la portata della rivoluzione del personaggio con il volto di Paolo. Il primo libro diuscì nel 1971 e il successo fu incredibile tra il pubblico, critica di settore e addetti ai lavori. Lo scritto tramutò Paoloda un comico televisivo che ne L'altra Domenica di Renzo Arbore interpretava un cattivissimo presentatore e altri tre personaggi, tra cui Fracchia (il primo vero antesignanoano), in una figura di primo piano della cultura nostrana. Un intellettuale della risata. La leggenda vuole che fu incoronato davanti ai più grandi scrittori italiani dell'epoca dal poeta Evtusenko, che indicòcome erede dei grandi maestri russi della letteratura.