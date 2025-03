Gqitalia.it - 4 mete bellissime da scoprire durante le vacanze di Pasqua

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Hai già pensato alledi? Perché questa2025 si potrebbe trasformare in un’occasione perfetta per una lunga fuga da casa, grazie a un ponte che può durare fino a dieci giorni, dal 17 al 27 aprile, approfittando della coincidenza con la Festa della Liberazione. Le scuole chiuderanno indicativamente dal 17 al 22 aprile, con leggere variazioni regionali, regalando il tempo ideale per un viaggio memorabile, anche last minute. Un’opportunità imperdibile per immergersi nel fascino delle più affascinanti destinazioni europee e mediterranee, tra glamour, storia e panorami ad alta scenografia.