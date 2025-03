Dailyshowmagazine.com - 30 Ore di Solidarietà: Digital Noises Supporta l’Ab-bracciata Collettiva TMA

, società di consulenza discografia ee, è lieta di annunciare la sua collaborazione con l’evento nazionale “Ab-“, nata con lo scopo di avvicinare più persone possibili alle tematiche della disabilità. La maratona natatoria di 30 ore, in cui si nuoterà ininterrottamente dalle 7:30 del 5 aprile 2025 fino alle 13:30 del 6 aprile 2025, avrà luogo, in contemporanea, in 10 città italiane (Napoli, Roma, Milano, Firenze, Treviso, Foggia, Siracusa, Pescara, Brindisi e Alessandria).Consapevolezza sull’Autismo: La TMA eL’evento “Ab-” nasce con l’intento di accendere una luce sulla disabilità, con un focus particolare sull’autismo, invitando tutti a riflettere, comprendere e abbracciare la diversità con empatia e rispetto.