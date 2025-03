Anteprima24.it - 2a edizione della “Vivi Santa Croce”, il 7 giugno gara podistica nella Valle Vitulanese

Tempo di lettura: < 1 minutoAppuntamento al 7alle ore 17 alla piazzetta dia Vitulano per la seconda” (ex Madonna delle Grazie) sulla distanza dei 12km in un tracciato lungo 6km da percorrere per due volte. La corsa è organizzata dalla Bocciofilacon il patrocinio del Comune di Vitulano in collaborazione con l’Amatori Podismo Benevento e La Valanga. Saranno premiati i primi tre atleti maschili e le prime tre atlete femminili con cesti di prodotti tipici locali. Inoltre saranno premiate anche le prime tre società per unache si preannuncia molto attesa. L'articolo 2a”, il 7proviene da Anteprima24.it.