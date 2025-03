Velvetgossip.it - 28 marzo: oroscopo, almanacco, eventi storici, proverbio e santo del giorno

Leggi su Velvetgossip.it

Il 282025 segna l’87°dell’anno secondo il calendario gregoriano, con 278 giorni ancora da vivere fino alla conclusione di questo anno. In questa data, sono molte le tradizioni e i significati che si intrecciano, offrendo spunti di riflessione e momenti di celebrazione.Fase lunare e celebrazioniLa fase lunare di oggi è quella della gibbosa calante, un periodo che invita a riflettere e a lasciar andare ciò che non serve più. Oggi si celebra anche San Guntranno, figura venerata in diverse località, il cui culto è radicato nelle tradizioni cristiane. Unpopolare recita: “asciutto e aprile bagnato, beato il villano che ha seminato”, un invito a prepararsi per la semina primaverile, simbolo di rinnovamento e speranza.del 282025Oggi, l’Intelligenza Artificiale si fa portavoce dei segni zodiacali, analizzando le sfide e le opportunità che ogni segno potrebbe affrontare.