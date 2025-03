Bolognatoday.it - 24FRAME Future Film Fest: cinema d’animazione e le arti mediali

Leggi su Bolognatoday.it

Il, che celebra un anniversario speciale: 25 anni di passione per ile le. Un appuntamento di rilievo non solo per appassionati e professionisti del settore, ma anche per tutti i curiosi interessati alle tecnichestiche più innovative.