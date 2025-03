Oasport.it - 24 Ore Le Mans, dopo Ford è il turno di McLaren? E Mercedes?

Leggi su Oasport.it

la conferma diPerformance per il ritorno a Ledal 2027 continuano le voci per un possibile rientro nella classe regina anche di. Il costruttore di Woking che già corre in LMGT3 è stato più volte accostato negli anni all’attuale classe regina con un’Hypercar oppure con una LMDh.Zak Brown, impegnato a tempo pieno in F1 ed IndyCar, non ha mai negato il forte interesse per il mondo delle competizioni di durata. Il CEO diè già impegnato nel FIA World Endurance Championship anche con United Autosports, squadra di sua proprietà cheanni di successi in LMP2 sta provando a distinguersi anche in GT.Una LMDh potrebbe essere la soluzione più facile per, un prototipo poi gestito in pista proprio da United Autosports. Questa scelta prescrive l’acquisto di un telaio da un costruttore esterno, scelto tra Multimatic, Ligier, ORECA oppure Dallara.