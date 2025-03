20th Century Studios acquisisce il film crime di Martin Scorsese con Dwayne Johnson

Leggi su Cinefilos.it

ildiconSecondo Deadline, uno dei più importantiannunciati di recente avrebbe trovato una casa nei. Si tratta del progetto di undrammatico diretto dache dovrebbe avere come protagonisti, Leonardo DiCaprio ed Emily Blunt. Il progetto viene descritto come Quei bravi ragazzi ma sostituendo il Jimmy il Gentile di Robert de Niro con uno “spietato boss della criminalità hawaiana”. Il, scritto da Nick Bilton, si concentra dunque su un periodo turbolento dell’isola paradisiaca, quando quest’aspirante boss della mafia si scontrò con elementi come le triadi e l’esercito americano per strappare loro il controllo degli affari locali.Il personaggio è basato su Wilford “Nappy” Pulawa, che negli anni ’70 era a capo della più grande organizzazione criminale delle isole Hawaii, The Company.