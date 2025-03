Unlimitednews.it - 118 Sicilia, 427 mila interventi nel 2024. Castro “Ora nuove sfide”

PALERMO (ITALPRESS) – Il 118 ha effettuato 427.389complessivi innel. Con un totale di 252 postazioni, possiede 364 mezzi e in quota Seus può contare su 3.030 addetti. Sono alcuni dei principali dati emersi durante il convegno “118. Prospettive del sistema emergenziale”, che si è svolto a Palazzo dei Normanni a Palermo. Durante l’iniziativa, in occasione del 33° anniversario dall’istituzione del servizio di emergenza territoriale 118 in Italia, si è discusso dei modelli organizzativi regionali e del punto di vista delle società scientifiche.“Siamo, anche con i dati recenti, in crescita – ha sottolineato Riccardo, presidente della Seus 118 -. Questo fa capire quanto il 118, il nostro sistema emergenziale di cui tanto si parla, è davvero vicino alla comunità, alla collettività regionale.