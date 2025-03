Dailyshowmagazine.com - ? Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga: Un’Iniziativa da Non Perdere!

Nella nuova puntata di “La Conversazione”, il podcast firmato Periodico Daily che rappresenta uno spazio di incontro per discutere di tutto, dalla politica alla religione, dall’istruzione ai social, protagonista e ospite di Donatella Palazzo e Sofia Riccaboni è lo scrittore e storico locale dei, Domenico Cornacchia, per discutere di un evento molto atteso, cioè ildei. Unin Crescita: Presentazione del Programma 2025 Domenico Cornacchia è intervenuto per approfondire il programma del, presentato ufficialmente il 22 febbraio ad Ascoli Piceno. Questo evento, moderato dalla giornalista Lisa Di Giovanni, si propone di valorizzare le aree montane e urbane dell’Italia. Con 59 eventi programmati e il coinvolgimento di 69 paesi e, ilsi estenderà su un arco temporale di 11 mesi, da febbraio a dicembre, toccando regioni come Abruzzo, Marche e Lazio.