Oasport.it - Zverev, altro crack! Eliminato agli ottavi a Miami da testa di serie n.1, esplode Fils

Alexanderè stato sconfitto da Arthurdi finale del Masters 1000 di. Dopo essersi imposto nel primo set per 6-3, il tedesco è crollato al cospetto del francese, che si è prodigato in una spettacolare rimonta nei due parziali successivi (6-3, 6-4). Il numero 2 del mondo si è inchinato di fronte al numero 18 del ranking ATP e prosegue nel suo momento estremamente negativo dal punto di vista dei risultati.Il 27enne aveva perso al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells contro l’olandese Tallon Griekspoor, era stato fermato dallo statunitense Learner Tiendell’ATP 500 di Acapulco ed era stato sorpreso dall’argentino Francisco Comesana ai quarti di finale dell’ATP 500 di Rio de Janeiro. Dopo l’atto conclusivo degli Australian Open perso contro Jannik Sinner non è più riuscito a ingranare e il suo gioco è lontano da quello dei giorni migliori.