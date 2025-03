.com - Zucchero annuncia sette nuovi concerti all’Arena di Verona

Fornaciari torna livediconquestombre, i bigliettitorna sul palco che più di ogni altro lo ha accompagnato nella sua carriera, quello dell’Arena di! 7imperdibili show nell’anfiteatro veronese: 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25mbre.continua a collezionare record su recorddi, consolidando un legame unico con uno dei palcoscenici più ambiti al mondo. Con 600 mila spettatori arrivati da ogni angolo del pianeta per i suoi 54 show tenuti ad oggi nella prestigiosa cornice veneta, è stato il primo artista a esibirsi per 22 serate in un solo anno (dambre 2016 ambre 2017) e detiene il primato di artista con 14consecutivi (tra aprile e maggio 2022).Ambre questo rapporto speciale si rafforza ulteriormente con nuove date imperdibili, in cui ogni serata sarà un viaggio nella musica, nell’anima e nella passione di un artista senza eguali.