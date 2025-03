Ilgiorno.it - Zone rosse prorogate per sei mesi. E ne spuntano tre nuove: dove sono

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 26 marzo 2025 –: il provvedimento viene rinnovato per sei. E nedi. L’ordinanza prefettizia che istituisce aree con controlli rinforzati nei quartieri più sensibili di Milano è stata prorogata dal 1° aprile al 30 settembre 2025. Controlli dei carabinieri in via Padova Questi i quartieri che saranno aggiunti all’elenco dellevietare la presenza di soggetti considerati pericolosi o con precedenti penali: quella di via Padova, quella delle Colonne di San Lorenzo e il quartiere “dei Fiori” a Rozzano. Il vertice La decisione è stata assunta formalizzata questa mattina, mercoledì 26 marzo, nel corso di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Claudio Sgaraglia, alla presenza della vice sindaca di Milano Anna Scavuzzo e della vice sindaca di Rozzano Maria Laura Guido.