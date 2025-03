Puntomagazine.it - Zona Franca 2025: gli eventi si spostano al Museo ARCOS di Benevento

Zona Franca 2025 si sposta al Museo ARCOS di Benevento: ingresso gratuito e biglietti disponibili al bookshop di Piazza Matteotti.

Benevento, 26 marzo – A causa delle previsioni meteo avverse previste per il prossimo weekend, gli eventi di Zona Franca 2025 si terranno presso il Museo ARCOS, situato in Corso Garibaldi 1, Benevento. Questa variazione garantirà al pubblico di godere appieno delle performance di Flo (venerdì 28 marzo, ore 18:30) e Mazzariello (sabato 29 marzo, ore 18:30) in uno degli spazi più suggestivi e ricchi della Rete museale della Provincia di Benevento.

Ricordiamo che l'ingresso agli eventi è gratuito, con ritiro del biglietto presso il bookshop di Piazza Matteotti, aperto dal martedì alla domenica, dalle 9:00 alle 18:30.