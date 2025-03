Tvzap.it - Zeudi rivela quanto guadagna al mese e sorprende tutti

Personaggi tv.alDi Palma, ex Miss Italia 2022, è diventata una delle protagoniste più chiacchierate dell’edizione di quest’anno del “Grande Fratello”. La sua bellezza mozzafiato e il suo carisma non sono passati inosservati, eppure ciò che sta emergendo dalla sua esperienza nel reality show è molto più di un semplice volto da copertina. Nelle ultime ore, la ragazza hato con candore una informazione che qualcuno avrebbe potuto ritenere privata. Molti telespettatori, spiazzati, hanato sui social. (.)Leggi anche: “Grande Fratello”, colpo di scena su Yulia e Giglio: cos’è successo dopo la puntata (VIDEO)Leggi anche: “Grande Fratello”, il gesto choc didopo l’uscita di Javier: pubblico infuriatoDi Palma, il suo percorso nel mondo dello spettacoloOriginaria di Napoli,è cresciuta in un ambiente che l’ha forgiata sia dal punto di vista professionale che personale, dandole quella determinazione per perseguire una carriera nel mondo della moda e poi sotto i riflettori di Miss Italia, dove è riuscita a conquistare la corona.