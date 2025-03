Liberoquotidiano.it - Zest, il Cda approva la relazionea nnuale consolidata al 31 dicembre 2024

Il Consiglio di Amministrazione diS.p.A. (la “Societa?” o l'“Emittente”), player di riferimento in Italia per l'Innovazione digitale quotato sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, hato la Relazione Finanziaria Aal 31(“Relazione Finanziaria A”) e convocato l'Assemblea degli azionisti, in sede ordinaria, per il 28 aprile 2025 in prima convocazione e, occorrendo, il 29 aprile 2025 in seconda convocazione (l'“Assemblea 2025”). “e? il primo player italiano di dimensione europea che unisce gli investimenti in startup ad alto potenziale tecnologico alla consulenza trasformativa per le imprese sull'innovazione. Un unicum sul mercato che, anche in forza del nuovo piano industriale e al supporto dei nostri soci e partner strategici come Tamburi Investments Partners e l'Universita? Luiss, e? pronto ad accelerare la crescita e lo sviluppo, a partire dai nostri asset principali.