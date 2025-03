Zendaya protagonista di Be My Baby per Barry Jenkins

Leggi su Cinefilos.it

di Be MyperIl premio Oscardirigerà “Be My” di A24, un dramma biografico su Ronnie Spector., che è legata al progetto dal 2020, interpreterà ufficialmente l’icona della musica degli anni ’60. Prima che la cantante morisse nel 2022, era produttrice esecutiva del film e aveva chiesto che fosse proprio l’attrice recentemente vista in Challengers per interpretarla sullo schermo.“Be My” sarà adattato dal libro di memorie del 1990 ‘Be My: How I Survived Mascara, Miniskirts, and Madness, or, My Life as a Fabulous Ronette’, scritto dalla Spector insieme a Vince Waldron. Secondo Deadline, che per primo ha riportato la notizia del coinvolgimento di, il film dovrebbe concentrarsi sulla vita della cantante con il tormentato produttore Phil Spector.