Juventusnews24.com - Zazzaroni punge: «Le critiche a Giuntoli? Dov’erano tutti quando ha smantellato il passato e, con esso, l’anima Juve?»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24sulleche stanno piovendo su Cristiano: il commento del direttore del Corriere dello SportIvan, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato sul proprio quotidiano la crisi della. Le sue parole sui bianconeri.THIAGO MOTTA – «La rimozione di Thiago è stata rapidissima. Staccato il quadro, di lui non resta più nulla alla Continassa. Il peccato originale che ha comm? Forse quello di cercare di convincere gli altri di essere migliore di quanto in realtà sia, indipendentemente dal fatto che egli stne fosse convinto o meno».– «Da giorni leggo di ex calciatori, ex allenatori, giornalisti, opinionisti e (poco) talent che attribuiscono colpe anche a. Corretto, ci mancherebbe. Ma– fedele alla mission aziendale – smantellava ile, con?».