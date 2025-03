Sport.quotidiano.net - Zauli, la fuga di Eriberto e la forza di Sinisa. Il Bologna a Venezia è un canale d’emozioni

Com’è triste. Triste come il Mihajlovic già consumato dalla recidiva della leucemia ma stoicamente tornato in panchina che l’8 maggio 2022, nella sala stampa del Penzo, ancora tramortito da un 3-4 assurdo, si lascia sfuggire una considerazione amarissima che è insieme un presagio di future sventure: "Forse facevo meglio a restare in ospedale..". Maper i colori rossoblù sa anche essere dolce. Alzi la mano chi non ricorda la corsa da centometrista di, poi dichiaratosi Luciano, neldi Carletto Mazzone che il 31 ottobre 1998 al Penzo firma il gol del 2-0 con un gesto tecnico, ma soprattutto atletico, che i tifosi ancora oggi riguardano su Youtube stropicciandosi gli occhi al cospetto di cotanta esuberanza. Potenza del Penzo, uno stadio che come tuttaè costruito sull’acqua e precisamente sull’isola di Sant’Elena.