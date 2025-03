Inter-news.it - Zanetti: «Castro all’Inter? In molti lo seguono. Dall’Argentina prenderei un difensore»

Leggi su Inter-news.it

dopo la straordinaria vittoria dell’Argentina contro il Brasile, è stato intervistato da TyC Sports per parlare proprio della Nazionale albiceleste, ma anche di alcuni giocatori accostaticome per esempio Santigoe non solo. VITTORIA STORICA – Javiercommenta così la vittoria dell’Argentina contro il Brasile, a non vuole fare paragoni: «Argentina migliore di sempre? Non mi piace fare paragoni, le squadre del 1978, del 1986 e del 2022 sono squadre differente. Hanno avuto tutte grandissimi giocatori, la cosa più importante è avere avuto questi giocatori che ci hanno rappresentato. Sceglierne una sarebbe ingiusto, ognuna di essere ha le sue virtù, da argentino me le tengo tutte e tre con tutte le loro qualità».parla di qualche obiettivo di mercatoESPERIENZA –fa un nome ben preciso riguardo un elemento dell’Argentina che gli piace e che porterebbe: «Il fatto che ci sia Lautaro Martinez mi dà molta felicità.