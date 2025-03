Inter-news.it - Zancan: «Inter-Udinese gara non banale. Bayern Monaco? Pesa un’assenza»

Federico, in diretta dagli studi di Sky Sport, ha toccato molti temi in orbita. Tra la lotta scudetto, e il prossimo avversario, l’ha anche analizzato l’emergenza infortuni del, che sfiderà in Champions League i nerazzurri.LOTTA SCUDETTO – Federicoha parlato del ritorno della Serie A, dopo la sosta delle nazionali. Il giornalista si è concentrato sull’, in vetta alla classifica, e sulle inseguitrici: «arriva con un po’ più di respiro grazie ai tre punti di vantaggio presi prima della sosta. Vantaggio è minimo, il problema dell’sarà la gestione degli impegni: tra campionato, semifinali di Coppa Italia e le due sfide con ilin Champions League. Mentre le avversarie, il Napoli e ci metto anche l’Atalanta, hanno solo il campionato.