Zalewski Inter, il centrocampista nerazzurro presente all'Inter Store Castello per incontrare i tifosi

di Redazione, ilha incontrato iall’a Milano: i dettagliGrande entusiasmo tra i sostenitori dell’per il nuovo acquisto, Nicola, che nella giornata di oggi ha fatto un’apparizione speciale all’di Milano. Circa cento appassionati hanno avuto l’opportunità unica diil giovanepolacco ex Empoli per una sessione di foto e autografi. IL COMUNICATO DELL’– «Giornata speciale all’, dove un centinaionerazzurri ha avuto l’opportunità diNicola. I supporters presenti all’evento hanno potuto conoscere ilpolacco durante una speciale sessione di foto e autografi. L’evento esclusivo ha premiato iche nell’ultima settimana hanno acquistato una maglia ufficiale con personalizzazione della stagione 2024/25 all’di via Dante 16.