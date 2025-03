Unlimitednews.it - Zaia “I dazi sono un controsenso, fiducioso nella mediazione Italia-Usa”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Iune un’arma a doppio taglio. Colpiranno sì i nostri prodotti agroalimentari e quelli di molti altri settori, ma faranno anche molto male ai consumatori e agli utilizzatori americani che, a causa di prezzi proibitivi, non potranno più acquistare, ad esempio, vini e alimenti certificati e di qualità come quelli veneti, né beneficiare di altre eccellenzene”. Lo sottolinea oggi il Presidente della Regione Veneto, Luca, commentando la notizia secondo cui gli importatori americani avrebbero sospeso gli ordini di Prosecco in attesa di capire cosa accadrà il 2 aprile, data prevista per l’entrata in vigore dei.“Chi produce Prosecco ha comprensibilmente forti preoccupazioni – aggiunge– ma questa decisione da parte degli importatori americani dimostra che anche loro rischiano di uscirne penalizzati.