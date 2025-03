Ilrestodelcarlino.it - Yuasa Battery, nel mirino la Challenge Cup

Continua la marcia di avvicinamento dellaGrottazzolina alla volta dei playoff per il quinto posto che inizieranno il prossimo 6 aprile. Un girone da sei squadre composto dalladecima classificata, da Padova arrivata al nono posto oltre alle quattro formazioni che saranno eliminate dal turno dei quarti di finale playoff. Previste gare di sola andata (ogni squadra giocherà contro tutte le avversarie una sola volta) tutte in programma nel mese di aprile: per ladue match casalinghi e tre in trasferta. Poi le migliori quattro si affronteranno in semifinali incrociate, gara unica il 3 maggio: le vincenti delle due semifinali invece in gara unica per la finalissima del 10 maggio. La vincente di questo mini torneo arriverà ufficialmente quinta in classifica e otterrà il pass per laCup, competizione europea che in questa stagione ha visto la Lube sconfitta in finalissima nel doppio confronto proprio la scorsa settimana.