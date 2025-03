Juventusnews24.com - Yildiz via dalla Juve? Tre top club puntano il numero 10. Prezzo fissato per l’estate: servirà quell’offerta irrinunciabile per convincere il club bianconero

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24via? Ci sono tre topda parte delun’offertaIl calciomercatodovrà fare i conti con le sirene della Premier League per quanto riguarda il futuro di Kenan. Anche il10è in bilico, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League.Su di lui ci sono Chelsea, Manchester United e Liverpool. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, a partire da 80 milioni di euro si potrebbe intavolare il discorso cessione per la dirigenza bianconera. In caso di offerta, ancheè insomma cedibile per lantus.Leggi suntusnews24.com