WWE | Shawn Spears e Ricky Saints a confronto non mancano i riferimenti al passato in AEW

, conosciuto prima della WWE comeStarks, ha avuto subito un buon impatto ad NXT, ma c’erano pochi dubbi su questo. La scorsa settimana l’ex AEW ha ottenuto la sua prima vittoria in singolo ad NXT ed è stato “attenzionato” dal Culling e dal campione nordamericano, suo ex collega in AEW qualche anno fa. Dopo unregistrato proprio consi è accomodato al tavolo di commento per un match di un altro ex AEW, Ethan Page, prima di entrare nuovamente a contatto con il Culling.“Non sei cambiato per niente”è stato intervistato da Vic Joseph e i due hanno parlato della grande fiducia in sé stesso che mostrae che non è molto apprezzata dal resto del roster.ha spiegato che deriva dal suo, ha attraversato tante difficoltà, in primis economiche, ma ha sempre saputo che poteva contare sulla sua forza per uscire da queste situazioni e così c’è riuscito.