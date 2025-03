Zonawrestling.net - WWE: La presenza di Ric Flair a WrestleMania 41 confermata, mentre i fan speculano sul suo ruolo

La leggenda del pro wrestling, Ric, ha lasciato un segno indelebile nella storia di questo sport con il suo stile inconfondibile e la sua carriera ricca di successi.Con41 all’orizzonte, molti si sono chiesti sesarà presente all’evento. Finalmente, il leggendario campione ha confermato il suo status per lo show, alimentando le speculazioni su un possibile coinvolgimento in una delle storie più attese dell’anno.Parlando con TMZ Sports, il due volte WWE Hall of Famer è stato interrogato sulla sua41. “The Nature Boy” ha risposto con entusiasmo, rivelando che ci sarà sicuramente e menzionando anche la festa in piscina, dicendo: “Ovviamente ci vado! E sarò anche alla festa in piscina con te, di cosa stiamo parlando?”Molti fan hanno ipotizzato che “The Nature Boy” potrebbe apparire a41 per impedire a John Cena di vincere il suo 17° titolo mondiale e superare il record di