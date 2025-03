Zonawrestling.net - WWE: Interferenze e tradimenti decidono il destino della Heritage Cup a NXT

?Nell’episodio di NXT del 25 marzo, Lexis King ha difeso con successo l’NXTCup contro Je’Von Evans, grazie all’interferenza del campione NXT, Oba Femi. Il match è stato ad alta intensità, Evans ha messo in mostra la sua agilità e il suo talento, mettendo frequentemente in difficoltà King con sequenze rapide e spettacolari. Tuttavia, il campione ha saputo rallentare il ritmo a suo favore, approfittando di ogni occasione per giocare sporco e mantenere il controllo del match. He's BOUNCY! @WWEJeVonEvans is flying all over the place tonight!! #WWENXT pic.twitter.com/xlmGv8I0wN— WWE (@WWE) March 26, 2025 Nel momento clou dell’incontro, l’NXT Champion, Oba Femi, è intervenuto attaccando Evans fuori dal ring. Dopo una devastante manovra sull’apron, Evans non è riuscito a rientrare prima del conteggio dell’arbitro, consegnando a King una vittoria per count-out.