Zonawrestling.net - WWE: Contro tutto e tutte, Vaquer si conferma double champ, ma non mancano altre pretendenti

Leggi su Zonawrestling.net

Serata di NXT molto impegnativa per “La Primera” Stephaniechiamata a difendere entrambe le cinture nella stessa serata. Oneri e onori nell’essere la primadella storia di NXT. La scorsa settimana la cilena non si è tirata indietro di fronte alle sfide lanciate da Jaida Parker e Fallon Henley e sotto gli occhi dell’intero roster femminile, riunito da Ava, ha aperto e chiuso la puntata di questa notte.Jordynne Grace non perdonaIl primo match della serata, a sorpresa, è stato quello valido per il titolo di NXT femminile. Grande prova della sfidante Jaida Parker, nonostante qualche piccolo errore qua e là, la possente atleta ha messo per diversi minuti in difficoltà la campionessa sovrastandola con la forza. La Parker ha quasi assaporato la vittoria, ma essersi fatta nemica Jordynne Grace la scorsa settimana non ha giocato a suo favore.