Wta 1000 Miami | Paolini super contro Linette vince in due set e va in semifinale

È una Jasmine, quella che ha conquistato l’accesso alle semifinali del Wtadi. L’azzurra archivia in un’ora e un quarto la pratica Magda, imponendosi in due set per 6-3 6-2 in una partita in realtà più complicata di quanto possa dire il risultato. Maha confermato le ottime impressioni emerse dopo la vittoria su Naomi Osaka, guadagnandosi il diritto di sfidare inla numero uno al mondo Aryna Sabalenka. Per la toscana si tratta della secondain carriera in un “” dopo quella di Dubai, torneo poi vinto. Inoltre, è la prima italiana ad arrivare al penultimo atto del torneo in Florida.RISULTATI E TABELLONEMONTEPREMI E PRIZE MONEYJasmine– Foto Geoff Burke / IPA Sipa USAWta, la cronaca diL’avvio è di quelli complicati, per Jasmine, che cede subito il servizio a causa di diversi errori con il dritto.