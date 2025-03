Agi.it - World Athletics, test in arrivo per determinare il sesso biologico delle atlete

AGI - La, la Federazione mondiale di atletica leggera, ha annunciato di aver approvato l'introduzione di tamponi orali e analisi del sangue perse una atleta è biologicamente donna al fine di "proteggere la categoria femminile nello sport". Il presidente di, Sebastian Coe, arrivato terzo nella corsa per diventare il nuovo presidente del Comitato Olimpico internazionale vinta dalla Kirsty Coventry dello Zimbabwe, ha sempre sottolineato che gli atleti transgender potrebbero rappresentare una minaccia per la competizione d'élite e ha fatto appello alla biologia e alla scienza come pilastri fondamentali per le future normative. Implementazionenuove misure Attualmente non c'è una data fissa per l'introduzionenuove misure ma si prevede che saranno implementate per essere effettive da partire dai Campionati mondiali in programma a Tokyo in Giappone dal 13 al 21 settembre.