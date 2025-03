Walton Goggins | 10 cose che forse non sai sull’attore

Leggi su Cinefilos.it

: 10chenon saiTra gli attori migliori della sua generazione,si è distinto negli ultimi trent’anni tra cinema e televisione, fornendo sempre grandi prove attoriali e dando vita a personaggi ormai iconici. Spesso sottoutilizzato da Hollywood,ha comunque avuto la sua buona dose di soddisfazioni lavorando con importanti registi e ad importanti progetti cinematografici e televisivi. Ora che la sua popolarità è ulteriormente cresciuta negli ultimi anni, si spera di poterlo vedere sempre più spesso e con ruoli di rilievo sullo schermo.I film e i programmi TV di1. Ha lavorato al cinema con importanti registi.ha debuttato sul grande schermo nel 1992 con Amore per sempre. In seguito ha recitato in Karate Kid 4 (1994), L’apostolo (1997), Il corvo 3 – Salvation (2000), Pallottole cinesi (2000), The Bourne Identity (2002), La casa dei 1000 corpi (2003), Miracolo a Sant’Anna (2008) di Spike Lee, Predators (2010), Cowboys & Aliens (2011), Lincoln (2012), di Steven Spielberg, Django Unchained (2012), di Quentin Tarantino, G.