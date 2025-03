Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, Bucarelli vuole ricaricare l’ambiente: "Ora viene il bello, deprimersi non ha senso"

, come sta la sua mano sinistra? "Meglio grazie, provo ancora fastidio ma ci si può convivere. La cosa principale da recuperare adesso è la mobilità del dito per cui la sensibilità sulla palla è poca. Di sicuro fa meno male rispetto alla partita con Forlì, dove sono rientrato prima del tempo anche grazie al supero lavoro del dottor Benelli e del suo staff. A Rimini ho giocato meno, ma solo perché ho bruciato troppo presto i miei falli, non perché avessi dei problemi". Nel derby ci s’aspettava unaun po’ più arrembante, come spiegare questa dura battuta d’arresto? "Non siamo riusciti a pareggiare la loro trance agonistica e quel 4/4 da tre punti subìto all’inizio dell’ultimo quarto ci ha impedito di restare aggrappati alla partita. La volontà da parte nostra, però, non è mai mancata - sottolinea -, siamo risaliti dal -18 contro una squadra che è stata prima in classifica per tre mesi.