Anteprima24.it - Voucher Nido e Buoni Libri, prorogati i termini dei bandi

Tempo di lettura: 2 minuti– La Giunta comunale ha deliberato la proroga deiper la partecipazione airelativi all’erogazione dele dei2025/2026.Nel primo caso, l’esecutivo Nargi ha anche stabilito che ilsarà compatibile con altre forme di sostegno dell’onere economico di frequenza (ad esempio il Bonusdell’Inps). E per offrire nuove opportunità per accedere ai bonus ed alle agevolazioni, ha disposto anche la proroga del termine ultimo per la presentazione delle istanze, che ora è fissato al 19 maggio 2025.Sarà possibile reperire il bando nella sezione “Servizi per le scuole”, alla voce “” presente sul sito istituzionale dell’ente, insieme all’avviso ed al link per la presentazione della domanda on line, ed a due mini guide illustrative.