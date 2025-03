Thesocialpost.it - “Vorrei ordinare delle pizze”. Bimbo di 10 anni svela così l’orrore in casa: fermato il padre

Un messaggio in codice. A soli 10ha trovato la lucidità e la forza di comporre il 112 e chiedere aiuto. «», ha detto all’operatore dall’altra parte del telefono. «Sei in pericolo? Qualcuno ti sta facendo del male?», gli ha domandato. Nessuna risposta, solo le urla in sottofondoLeggi anche: .Il carabiniere non ha esitato: ha geolocalizzato la chiamata e inviato una pattuglia. In poco tempo i militari hanno raggiunto un’abitazione in un borgo di Latina e hanno trovato un uomo che stava massacrando di botte la moglie e i figli. Bloccato e allontanato d’urgenza, ora va verso una misura restrittiva per maltrattamenti in famiglia.Non era la prima voltaNon era la prima volta che il bambino cercava aiuto. In passato aveva già composto il 112. Nessunaprecedenti chiamate, però, era stata decifrata.