Lanazione.it - Voragine in strada: "Via Matteucci quasi pronta a riaprire"

Leggi su Lanazione.it

Entro la prima settimana di aprile riaprirà via. Lo comunica Acque Spa, responsabile dei lavori nell’importante arteria cittadina, chiusa dal 3 marzo scorso a seguito di un cedimento della carreggiata causato dal collasso della fognatura. "Nonostante i disagi causati dal maltempo – scrive l’azienda –, la complessa rete di sottoservizi presenti e la notevole profondità a cui si svolgono i lavori, la sostituzione di 60 metri di condotta fognaria in viaa Pisa, resa necessaria dopo il cedimento del 3 marzo, procede secondo programma e si avvia alla conclusione. Salvo imprevisti legati alle condizioni meteo, i lavori idraulici termineranno entro la fine del mese, mentre la riapertura della viabilità è prevista entro la prima settimana di aprile". Il collassole si era verificato nel pomeriggio del 3 marzo sulla carreggiata in direzione dell’ospedale, all’altezza dell’intersezione con via Cuppati.