Thesocialpost.it - Volo EasyJet nella tratta da Glasgow in Egitto, atterraggio d’emergenza a Bari: fatte scendere due passeggere

Caos su unpartito dae diretto a Hurghada, in. L’aereo è stato costretto a undi emergenza aa causa di dueche, in evidente stato di alterazione, hanno generato disordini tra i passeggeri.L’aereo, decollato dall’aeroporto scozzese alle 10:53, ha dovuto interrompere il suo tragitto e fare scalo nello scalo pugliese alle 15:31. La situazione a bordo era diventata insostenibile, tanto da spingere l’equipaggio a prendere questa decisione per garantire la sicurezza di tutti i presenti.All’, sulla pista erano già presenti le forze di polizia, che sono immediatamente intervenute per farle due donne responsabili del caos. Dopo averle allontanate dal veli, ilha potuto riprendere la sua rotta verso la destinazione finale, ripartendo daalle 16:30.