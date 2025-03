Ilrestodelcarlino.it - Volley B maschile

La Sab Group Rubicone incontinua il suo cammino vincente nel campionato di serie Baggiudicandosi per 3-0 il match contro laGame T-Trade di Falconara. La gara non è iniziata nel migliore dei modi a causa dei tanti errori al servizio dei gialloblù, che sono comunque riusciti a condurre la partita con buona personalità. I ragazzi di Mascetti pian piano sono però riusciti a entrare in partita lasciando poco spazio ai tentativi marchigiani di rientrare in gara. La prossima sfida vedrà i sammauresi ospiti della Querzoli Forlì sabato 29 marzo alle 18. I romagnoli restano così secondi in classifica, a due punti dalla vetta e con un abisso di 13 punti (51 contro 38) di margine dalla terza. La partita. Mascetti parte con Gherardi al palleggio, Mazzotti opposto, al centro Nori e Procelli, in posto 4 Bonatesta e Bellomo, libero Carlini.