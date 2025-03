Ilfoglio.it - Volevamo magia

È un piccolo gioiello di stile questo esordio di Matteo Quaglia per Nottetempo intitolato "", che nel contempo avrebbe potuto intitolarsi, citando Dumas, Cherchez la femme o anche, come un vecchio programma di Mtv, Avere vent’anni. Siamo a Trieste, tra le aule bohémien occupate dell’università, in mezzo a una congrega clandestina di studenti alle prese con una rivista letteraria chiamata “Fucilazione”. Il protagonista senza nome della storia si aggira carbonaro per le navate della facoltà, portando come da copione con sé sempre un libro sottobraccio, in preda a quella insicurezza esistenziale che solo i ventenni possono avere. Un bel giorno, tra una retrospettiva su “Ecce bombo” e una discussione su Dostoevskij, si imbatte in Ludovica, “una ragazza che pareva uscita da un romanzo di Richard Yates”, e che per essere una studentessa di Lettere, “nonché carrerriana, nonché, secondo Bottiglieri, narcotrafficante, era la cosa più bella che mi fosse capitato di vedere da tempo”.