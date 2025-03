Voglio ordinare le pizze Bimbo di 10 anni chiama i carabinieri e salva mamma e fratellini

Leggi su Caffeinamagazine.it

Aveva solo dieci, ma ha trovato il coraggio e la lucidità di fare ciò che per molti adulti sarebbe stato impensabile:re la propria famiglia. Con una telefonata mascherata da innocente richiesta di cibo, un bambino della provincia di Latina è riuscito a far intervenire le forze dell’ordine nel mezzo di un drammatico episodio di violenza domestica.“Vorreidelle”, ha detto con voce calma al 112. Dall’altra parte del telefono, l’operatore non ha ignorato la stranezza della richiesta. Ha intuito che non si trattava affatto di un errore. “Sei in pericolo? Qualcuno ti sta facendo del male?”, ha chiesto. Nessuna risposta, ma le urla disperate in sottofondo parlavano da sole.Leggi anche: “, venite. Cosa ho fatto a”. La telefonata choc della figlia, poi la terribile scopertadi 10il 112 perle: la scoperta choc deiSenza perdere tempo, il carabiniere ha attivato la geolocalizzazione dellata e inviato immediatamente una pattuglia.